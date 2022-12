Finlandia e Svezia nella Nato, scontro tra Salvini e il Pd

Finlandia e Svezia nella Nato, Ankara dice no

La decisione della Finlandia di abbandonare la sua tradizionale neutralità è «sbagliata» dal momento che «non ci sono minacce alla sua sicurezza». Lo ha dichiarato il presidente russoal suo omologo finlandese, secondo quanto riporta l'agenzia Tass. Rispondendo a, che gli ha annunciato la decisione di voler aderire allaha sostenuto che tale mossa «potrebbe avere un impatto negativo sulle relazioni russo-finlandesi». Durante la stessa chiamata, il presidente russo ha detto che i negoziati di pacesono sospesi a causa del governo ucraino, «che non ha alcun interesse a sviluppare un dialogo serio e costruttivo».«Cambiare in confini dellaavvicina o allontana la pace? Oggi l’obiettivo non è l’adesione di, ma costringere o convincerea tornate a parlare di pace. È evidente a tutti chi è l’aggressore e chi l’aggredito« dice Matteo Salvini a margine dell’evento «che vogliamo«. «Siamo al terzo mese di guerra e bisogna fermarla. Credo cheabbiano voglia e bisogno di fermare la guerra«. «Fino a qui,con un irenico e generico pacifismo, aveva politicamente buttato la palla in corner. Se ora si schiera contro l’ingresso dinella, fa direttamente un assist a, aiutandolo esplicitamente». Lo scrive, su Twitter,, della segreteria nazionale del«Questi Paesi non devono sostenere gruppi terroristici come il». Lo ha detto il ministro degli Esteri turcoa margine della riunione informale della Nato, in un riferimento all’opposizione di Ankara all’ingresso dinell’Alleanza. «Il problema - ha scandito- è che questi due Paesi stanno apertamente sostenendo ilQueste sono organizzazioni terroristiche che attaccano ogni giorno le nostre truppe. È inaccettabile e offensivo che i nostri amici e nostri alleati sostengano queste organizzazioni terroristiche. Questi sono temi di cui dobbiamo parlare con i nostri alleati dellacome con».