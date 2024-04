Manifestanti della comunità ebraica si contrappongono ai manifestanti pro Palestina a Porta San Paolo in occasione delle celebrazioni del 25 aprile 79.mo anniversario della Liberazione svoltasi a Roma, Giovedì, 25 Aprile 2024 (foto Mauro Scrobogna / LaPresse) demonstrators belonging to the Jewish community against the pro Palestine demonstrators at Porta San Paolo on the occasion of the celebrations of 25 April 79th anniversary of the Liberation which took place in Rome, Thursday, April 25, 2024 (foto by Mauro Scrobogna / LaPresse)