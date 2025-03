Un'esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas , ha devastato questa mattina una palazzina in zona Monteverde, a Roma . L'edificio, situato all'incrocio tra via Vitellia e via Pio Foà, ha subito il crollo del primo e del secondo piano , lasciando sotto le macerie almeno una persona.

I Vigili del Fuoco, intervenuti con diverse squadre specializzate, hanno estratto vivo un uomo che risultava disperso . Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale. Ha ustioni almeno sul 70% del corpo. Le ricerche proseguono con la massima cautela per scongiurare il rischio di ulteriori crolli e verificare la presenza di altre persone coinvolte.

I soccorritori, utilizzando strumentazioni avanzate per la localizzazione delle vittime, hanno individuato l'uomo rimasto intrappolato sotto le macerie. Dopo un'operazione complessa, è stato estratto e affidato ai sanitari. Nel frattempo, l'area è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori crolli.

L'allarme è scattato poco prima delle 9:00 . La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha immediatamente inviato squadre di soccorso con il supporto di nuclei specializzati nella ricerca sotto le macerie. Sul posto sono accorsi anche Carabinieri e personale del 118.

Molti residenti sono stati svegliati da un boato assordante e hanno avvertito forti vibrazioni nelle abitazioni vicine.

"Eravamo ancora a letto quando abbiamo sentito un boato fortissimo," racconta Giovanna, una residente della zona. "Mia madre si è spaventata ed è corsa sul terrazzo. Abbiamo capito subito che non si trattava di un semplice incidente stradale, ma di qualcosa di molto più grave. Il fumo si alzava e poco dopo hanno chiuso la strada. Sono arrivati ​​polizia, soccorsi e vigili del fuoco. Sentivamo solo sirene e voci concitate."

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di una fuga di gas che avrebbe innescato la potente deflagrazione. I tecnici stanno analizzando i resti dell'edificio per accertare eventuali malfunzionamenti degli impianti e verificare la conformità delle installazioni.