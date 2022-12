«Scarcerare oggi i detenuti sarebbe un pessimo messaggio da parte dello Stato, che in questo modo indietreggerebbe». Parola del procuratore capo Nicola Gratteri. Il quale poi ha insistito: «Bastonano le guardie penitenziarie e scarcerarli sarebbe come premiarli per questo...», ha infatti aggiunto riferendosi alle proteste dei giorni scorsi. E ancora: "Che ci vuole a costruire quattro nuove carceri? Così la finiamo con questo problema del sovraffollamento e del disagio nelle carceri e togliamo alibi a tutti". E infine la chicca finale: "Contro il coronavirus si è p. Bisogna essere più rigorosi", ha detto Gratteri poche ore prima che il primo detenuto morisse di Covid Insomma, anche il procuratore Gratteri si aggiunge alla lunga e cupa lista di persone - politici e magistrati - che ignorano, o considerano tutto sommato accettabile, il rischio che i detenuti possano ammalarsi di Coronavirus. Un rischio amplificato dalle condizioni sanitarie dei nostri istituti di pena e dalla sostanziale impossibilità - a causa del sovraffollamento - di mantenere quella distanza necessaria a prevenire il contagio. Senza contare che anche l'Oms ha raccomandato a tutti gli stati di iniziare ad alleggerire la presenza nelle carceri, considerate vere e proprie bombe sanitarie pronte a deflagrare da un momento all'altro. Insomma, chi nega ai detenuti, almeno a una parte di loro, l'uscita dal carcere chiede allo Stato di non occuparsi della loro e della nostra salute. Una violazione gravissima della costituzione e, soprattutto, del buon senso e del senso di umanità.