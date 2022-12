PHOTO



La giornalista Basma Mostafa, una reporter molto nota in Egitto che tra le altre cose aveva intervistato la famiglia presso la quale erano stati trovati i documenti intestati al ricercatore Giulio Regeni,è stata arrestata ieri mattina nei pressi diu piazza Tahrir. Con lei sono finiti in manette altri sei colleghi egiziani. Lo fa sapere un tweet postato dal marito di Basma Mostafa.I servizi di sicurezza hanno arrestato anche i giornalisti Magdy Emara, Mohamed El Banna, mentre camminavano vicino piazza Tahrir. Tra i fermati anche oppositori politici alla giunta militare del Cairo come cinque aderenti al Partito Socialista Democratico e 12 dei 47 attivisti e giornalisti contro i quali il procuratore generale ha emesso ordini di cattura. Tra questi l'avvocato Malek Adli, Amr Badr e Mahmoud El Sakka, accusati di incitazione a manifestare, di aver pubblicato informazioni false e di tentativo di rovesciamento del regime al potere.