E' mortoCo-fondatore del Movimento 5 Stelle insieme a Beppe Grillo, eraIl manager,si è spento a Milano a causa di un ictus. Il manager era ricoverato da tre giorni in ospedale, sotto falso nome. Da giorni si susseguivano voci del suo addio alla politica per ragioni di salute. I funerali si svolgeranno giovedì 14 aprile, ma ancora non sono stati comunicati il luogo e l'ora. Lasarà allestita presso una delle sedi dell'istituto Auxologico di Milano.La notizia è stata data sul, dove è comparso un post:, hai lottato fino all'ultimo."Solo da oggi forse inizieremo tutti a capire l'importanza, la lungimiranza edi Gianroberto Casaleggio". Beppe Grillo ha commentato a caldo via Twitter la scomparsa del confondatore M5S. "Che la terra ti sia lieve", aggiunge. Subito dopo un altro tweet, con una foto dei, accompagnata da un semplice "ciao Gianroberto" che diventa hashtag.

— Beppe Grillo (@beppe_grillo) April 12, 2016 Il Presidente della Repubblicaha mandato alla famiglia di Casaleggio una lettera di condoglianze, in cui si è detto "particolarmente colpito dalla prematura scomparsa di Gianroberto Casaleggio, intellettuale, editore, protagonista politico innovativo e appassionato". "A nome nostro e di tutto il- hanno scritto i vicesegretari del partito Lorenzo Guerini e Debora Serracchiani - rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra, ai colleghi e ai militanti del M5s per il grave lutto che li ha colpiti".Le condoglianze arrivano anche dal segretario federale della Lega Nord,che dedica un tweet alla scomparsa del co-fondatore del Movimento. "Un conto è la rivalità politica, altro è il. Buon viaggio"."Auguro al Movimento 5 Stelle di continuare nella propria azione politica, nellaTutto ci divide dal Movimento 5 Stelle, ma in queste situazioni preferisco non fare calcoli politici", ha detto, Forza Italia.Il cordoglio per la scomparsa del guru dei 5 Stelle arriva anche dai candidati sindaco di Roma, che hanno deiso diin segno di lutto. "Oggi niente campagna elettorale. Un abbraccio affettuoso alla famiglia di Gianroberto Casaleggio e ai militanti del M5S", scrive su twitter il vicepresidente della Camera,Dello stesso tenore il tweet del candidato di Forza Italia,"Ci sono momenti in cui la politica si deve fermare. Sono vicino alla famiglia di Casaleggio a cui vanno le mie più sentite condoglianze"."Una perdita gigantesca per il Movimento, e non so immaginare quali conseguenze possano verificarsi, ma sono certo che le persone straordinarie che ne fanno parte, specie i giovani dell’ultima generazione, saranno in grado di proseguire sulla giusta via", "Una perdita gigantesca per il Movimento, e non so immaginare quali conseguenze possano verificarsi, ma sono certo che le persone straordinarie che ne fanno parte, specie i giovani dell'ultima generazione, saranno in grado di proseguire sulla giusta via", ha commentato il premio Nobel Dario Fo.

