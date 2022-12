Desecretato il mandato di perquisizione dell'Fbi della residenza di Donald Trump in Florida. Lo riporta la Cnn. La lettura del mandato di perquisizione delle Fbi della residenza di Donald Trump in Florida conferma le indiscrezioni di stampa che l'ex presidente è indagato per spionaggio.

Trump indagato per spionaggio, la reazione del Tycoon

“Numero uno, era tutto declassificato. Numero due, non avevano bisogno di 'sequestrare' nulla. Avrebbero potuto ottenerlo quando volevano senza fare politica e irrompere a Mar-a-Lago" scrive sul suo account social Truth Donald Trump a proposito dei documenti portati via dagli agenti dell'Fbi durante la perquisizione in Florida. "Erano in un luogo sicuro, con un lucchetto in più messo dopo che me lo avevano chiesto loro", ha aggiunto Trump.

I documenti riguardavano le armi nucleari e altre informazioni sensibili sulla sicurezza degli Stati Uniti e non solo. Se fossero vere le rivelazioni del Washington Post sull'obiettivo del blitz dell'Fbi a Mar-a-Lago, Donald Trump si troverebbe in guai più seri di quanto si potesse immaginare solo qualche giorno fa.

Una notizia bomba, al di là del gioco di parole, che potrebbe trovare conferma nelle prossime ore con la pubblicazione del mandato di perquisizione, chiesta dal ministro della Giustizia Merrick Garland e alla quale, almeno a parole, il tycoon non si oppone.

Le altre accuse di Trump all'amministrazione Obama

ha poi accusato il suo predecessoredi aver portato a33 milioni di pagine di documenti riservati, ma gli archivi nazionali lo smentiscono. In una dichiarazione diffusa oggi, l'ex presidente americano ha affermato che i documenti requisitidurante la perquisizione della sua residenza dierano tutti de-classificati e che le autorità li avrebbero potuti chiedere indietro in ogni momento. «Il grande problema- ha aggiunto - è cosa faranno con i 33 milioni di pagine di documenti che il presidente Obama ha portato a Chicago». Ma gli archivi nazionali e registri dell'amministrazione () hanno smentito, dichiarando di avere l'esclusiva custodia legale e fisica di tutti i documenti della presidenza Obama, come vuole la legge. Circa 30 milioni di pagine di documenti non classificati si trovano a, mentre tutti i documenti classificati sono a