Luci molte ombre. Ilvarato stanotte dal Consiglio dei ministri è un intervento necessario ma non sufficiente, per dirla col linguaggio dei matematici. Rifinanzia il fondo per le imprese in asfissia delle zone rosse: un altro miliardo e 400 milioni. Ricomprende per il 200 per cento del ristoro il commercio di calzature e accessori al dettaglio. Assegna 400 milioni di euro ai Comuni per i, che sarà possibile iniziare a erogare ai cittadini in difficoltà di qui a una settimana. E si tratta forse dell’azione più meritoria.Ma il nuovo Dl Ristori non può far altro che rinviare a un prossimolo. E il tentennamento sulle tasse costituisce la nota meno esaltante. Poco fa il ministro dell’Economiaha confermato la principale limitazione della misura, che sposta i termini di pagamento «da qui alla fine dell’anno»: riguarderàQuindi: limiti non certo angusti ma ben definiti, deve cioè trattarsi di aziende con meno di 50 milioni di fatturato e perdite di almeno il 33 per cento rispetto all’anno precedente.Chi svolge un lavoro intellettuale, di quelli organizzati in un Ordine e con una cassa autonoma di previdenza, continuerà con ogni probabilità ad allignare nella sfera dei presunti privilegiati. In realtà i chiarimenti offerti poco fa da Gualtieri lasciano inevaso un altro interrogativo chiave: non si spiega infatti se il rinvio delle scadenze fiscali riguarderà l’intero Paese o solo le imprese delle zone rosse. E non è un dettaglio da poco, perché chi vive nelle aree per ora non sottoposte alle maggiori restrizioni non se la passa certo da nababbo.Ancora un aspetto non del tutto rassicurante: viene di nuovo intaccato il. Si tratta di altri, che avrebbero potuto essere destinati anche ai professionisti incaricati di consulenze o servizi a vantaggio degli enti pubblici e che ancora non hanno visto un soldo. Resta, per gli avvocati, la parziale consolazione dei 92 milioni di euro per il patrocinio a spese dello Stato voluti da Bonafede . Ma anche i legali svolgono incarichi e servizi per la Pa e pure loro, come ingegneri e altre categorie, si vedono da una parte esclusi da ristori e rinvii, dall’altra beffati sulle speranze di recuperare i loro crediti. In ogni caso, riguardo al rinvio delle scadenze fiscali, la necessità di attendere il decreto Ristori quater è legata a un banale aspetto di contabilità pubblica: l’autorizzazione allopari agli 8 miliardi di euro necessari a finanziare anche le proroghe (che da sole richiederanno 4,8 miliardi) è stato chiesto, con apposita norma, proprio nel decreto Ristori ter varato stanotte. Vuol dire che dovrà essere il Parlamento ad autorizzare, con la conversione in legge, la misura contabile, e che solo dopo si potranno chiarire tempistica, beneficiari ed estensione geografica del rinvio fiscale.