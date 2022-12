«Lanega il diritto di difendersi con le prove, come se le neuroscienze fossero qualcosa che può entrare nel processo solo per valutare l’infermità mentale quando invece studiano i percorsi cognitivi e l’intenzionalità di tutte le attività umane». Lo afferma all’Adnkronos l’avvocatoche insieme al collegadifende laaccusata dell’omicidio aggravato della figlia Diana, morta di stenti a soli 18 mesi «La difesa dinon può arrendersi di fronte all’ennesimo diniego finalizzato a capire cosa sia successo nel cervello della propria assistita. È troppo facile chiudere la partita bollando Alessia come un mostro, bruciandola sul rogo mediatico». Parole pronunciate dopo che il gip di Milanoha respinto (nuovamente) l’istanza in cui i legali chiedevano l’accesso al carcere di due consulenti tecnici per un accertamento neuro-psichiatrico della donna.