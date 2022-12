PHOTO



Un Frecciarossa partito da Milano e diretto a Salerno è deragliato sulla linea ad alta velocità Bologna-Milano vicino alla stazione di Livraga (Lodi). Morto il macchinista mentre una persona risulta dispersa. Secondo la Protezione Civile, tra i passeggeri ci sono 28 'codici verdi' e due 'codici gialli'. In un comunicato Rete ferroviaria italiana (Rfi) rende noto che l'incidente è avvenuto alle 5.30 e che la circolazione è sospesa sulla linea ad alta velocità da Milano a Bologna. A uscire dai binari, secondo quanto si è appreso, le prime due vetture. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso.Tutti i treni, in entrambe le direzioni - conclude la nota - sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.