Ha rischiato di finire in tragedia una festa di Capodanno a Rosazza, comune del biellese, quando il deputato di Fdi Emanuele Pozzolo ha ferito accidentalmente il genero di un agente della scorta del sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove, che stava partecipando alla festa. Pozzolo invece non aveva partecipato ai festeggiamenti, ma ha raggiunto la sala della pro loco, affittata dalla sindaca Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario, dopo la mezzanotte.

Con sé aveva un’arma regolarmente detenuta, grande quanto un accendino, che ha estratto forse per farla vedere ai presenti, forse per esplodere un colpo per i festeggiamenti. Tant’è che un colpo ha ferito a una gamba il malcapitato 31 enne, che tuttavia è già stato dimesso dall’ospedale locale. Sulla vicenda si è aperta un’inchiesta coordinata dalla procura di Biella, che punta a chiarire ogni responsabilità.

«Verso l’ 1.30 dopo il brindisi, alcune canzoni, la festa era finita: io sono uscito dalla sala per caricare la macchina, ero a 300 metri di distanza – dice Delmastro – quando sono tornato ho trovato quel ragazzo ferito. Mi sono sincerato che fossero stati chiamati i soccorsi – aggiunge – la scorta mi ha consigliato di andare via, ma non correvo alcun pericolo e così ho scelto di rimanere fin quando non sono arrivati i carabinieri e l’ambulanza».