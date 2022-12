Depistaggi su via d'Amelio, le confidenze di Scarantino al suo legale

L’ex difensore del falso pentitonon si presenta in aula, per la seconda volta consecutiva, e il Presidente del Tribunale, dopo una breve Camera di consiglio, dispone l’accompagnamento coattivo per la prossima udienza che si terrà a gennaio. È accaduto questa mattina al processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage di via D’Amelio che vede alla sbarra tre poliziotti,accusati di concorso in calunnia aggravata dal metodo mafioso. A essere citata dalla difesa di Mario Bo è l’avvocata Lucia Falzone, che per un periodo è stata la legale dell’ex pentito Scarantino.Secondo l’accusa l’ex collaboratore di giustizia sarebbe stato indotto, dopo le stragi mafiose, ad accusare degli innocenti, che poi furono condannati. Scarantino con le sue dichiarazioni depistò le prime indagini sulla strage di via d’Amelio.Ma il Presidente Francesco D’Arrigo ha deciso di disporre l’accompagnamento coattivo con la multa da 300 euro. La stessa decisione vale anche per, ex moglie di un altro falso pentito,. Anche Bossi avrebbe dovuto essere ascoltata oggi. Le due donne dovranno presentarsi, come disposto dal Presidente D’Arrigo, alla prossima udienza, che si terrà il 12 gennaio 2022, alla ripresa del processo.Nel 1995 l’ex pentito parlando con la sua legale, appunto l’avvocata Falcone, che oggi avrebbe dovuto essere ascoltata nel dibattimento, diceva: «Mi sento preso in giro», senza sapere di essere intercettato nella sua casa di San Bartolomeo al Mare, in Liguria. È il 22 gennaio del 1995 e Scarantino si confidava con l’avvocata.. «Afferma che non ce l’ha con i magistrati - come annotavano i poliziotti nel brogliaccio che è stato depositato alla Procura di Caltanissetta nell’ambito dell’indagine aperta dalla Procura di Messina su due magistrati poi archiviata - ma con qualcuno di Palermo che lo vuole fare innervosire» e che vede «cose strane». E ribadiva che lui «sa» di parlare con sincerità«. Il giorno successivo, invece di tornare in carcere e »rispedire la famiglia a Palermo«, deponeva al processo per la strage. Scarantino voleva ritrattare la sua falsa confessione alla vigilia della deposizione in aula?, diceva invece il 4 maggio del 1995 parlando con la cognata al telefono. I due non sapevano di essere intercettati. Anche questa conversazione era finitaai colleghi nisseni nell’ambito dell’inchiesta sul depistaggio sulle strage di via D’Amelio. Poco prima la moglie di Scarantino, Rosalia parlando con la sorella e quest’ultima gli diceva: «Se Enzo (Scarantino ndr) torna indietro con la sua scelta è meglio per tutti». E Rosalia le diceva che quando sente parlare al telefono del marito «pensa sempre a brutte cose». Ma quando passa la cornetta al marito,. La prossima udienza si terrà il 12 gennaio 2022, alle 9.30. A presentarsi in aula, coattivamente, saranno sia l’avvocata Lucia Falzone che l’ex moglie dell’ex pentito Francesco Andriotta. (Adnkronos)