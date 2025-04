I mercati affondano dopo l’ondata di vendite innescata dai dazi, che ha fatto bruciare in tre giorni 9.500 miliardi di dollari sulle piazze di tutto il mondo. È quanto stima Bloomberg, aggiornando il suo calcolo dopo il crollo delle Borse asiatiche di oggi e il profondo rosso che continuano a registrare le piazze europee dopo l’apposizione di dazi reciproci globali da parte dell’amministrazione guidata da Donald Trump.

Wall Street apre in rosso per il terzo giorno di fila. I listini segnano pesanti perdite, a partire dal comparto tecnologico. Nelle prime battute Apple cede il 6,1%, Tesla il 7%, Nvidia il 6,5%. Per il pomeriggio la Fed ha convocato una riunione di emergenza con un focus sui tassi di interesse. L’indice Dow Jones perde 1.200 punti, ovvero il 3,2 per cento, mentre S&P 500 perde il 3,4 per cento, dopo aver raggiunto un massimo storico meno settimane fa, il 19 febbraio scorso. In drastico calo anche il Nasdaq, che perde il 3,96 per cento. Anche il petrolio continua ad aprire in forte calo a New York per via dei dazi: le quotazioni perdono l'1,73 per cento a 60,92 dollari al barile.

Nel Vecchio continente i listini peggiori sono quelli di Milano, Amsterdam e Madrid, che cedono oltre il 5 per cento, seguiti da Parigi che ondeggia attorno alla perdita dei cinque punti percentuali. La Borsa di Francoforte scende del 4,6 per cento, Londra del 4,5 per cento, mentre il mercato azionario di Mosca cede il 2,9 per cento.

La risposta Ue: tariffe zero sui beni industriali

“I dazi Usa comportano innanzitutto costi immensi per noi, consumatori e aziende, ma allo stesso tempo hanno un impatto enorme sull'economia globale. Particolarmente colpiti sono i paesi in via di sviluppo, e questo è un punto di svolta importante per gli Stati Uniti. Tuttavia, siamo pronti a negoziare con gli Stati Uniti, anzi, abbiamo offerto tariffe zero per zero per i beni industriali, come abbiamo fatto con successo con molti altri partner commerciali, perché l'Europa è sempre pronta per un buon affare. Quindi lo teniamo sul tavolo, ma siamo anche pronti a rispondere attraverso contromisure e difendere i nostri interessi”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa con il premier norvegese Gahr Støre a Bruxelles.

“L'offerta è stata fatta in passato e ripetutamente, ad esempio, nel settore automobilistico, ma non c'è stata una reazione adeguata a quella. Quindi da molto tempo, abbiamo avuto lo zero per zero con altri paesi che hanno anche un forte settore automobilistico - precisa -. E poi, come ho detto, tutti gli strumenti sono sul tavolo. Quindi c'è una varietà di strumenti. Ne hai menzionato uno che è un veicolo, ma tutti i diversi strumenti sono sul tavolo, e dobbiamo vedere come vanno le negoziazioni per poi decidere quale strumento stiamo usando”.

Trump negozia con il Giappone

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth Social di aver avuto una conversazione telefonica stamane con il primo ministro giapponese, Shigeru, che sta inviando una squadra di alto livello per negoziare sui dazi. I giapponesi, afferma Trump, “hanno trattato molto male gli Stati Uniti sul commercio, non prendono le nostre auto e noi prendiamo MILIONI delle loro. Come con l'agricoltura e tante altre 'cose'. Tutto questo deve cambiare, ma specialmente con la CINA!”. “Paesi di tutto il mondo stanno parlando con noi”, ha scritto ancora Trump, “stanno venendo fissati parametri duri ma giusti”.

Musk contro i dazi

Elon Musk ha pubblicato un vecchio video dell'economista Milton Friedman, fondatore del pensiero monetarista e insignito del premio Nobel per l'economia nel 1976. Un post che per molti utenti sembra essere una critica alla politica dei dazi di Donald Trump. Nel video, infatti, il celebre economista spiega come i mercati internazionali e il commercio senza barriere aumentino la qualità della vita, utilizzando come il celebre esempio della matita di grafite, un prodotto che trae beneficio dalle catene di approvvigionamento globali e dalla cooperazione internazionale. Friedman illustra come migliaia di persone in tutto il mondo abbiano collaborato per realizzare una semplice matita, che può essere acquistata in un negozio per una “cifra irrisoria”.