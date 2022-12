PHOTO



Sono morti cinque poliziotti e sei sono rimasti feriti, per gli spari di cecchini durante una manifestazione di protesta, a Dallas, contro gli abusi della polizia nei confronti degli afroamericani. La protesta a Dallas era una delle tante manifestazioni organizzate in varie città del Paese dopo la morte di due afroamericani, uccisi da poliziotti, in Louisiana e Minnesota.Intanto il portavoce della Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente Barack Obama, a Varsavia per partecipare al vertice Nato, viene tenuto informato sugli accadimenti.I CECCHINIA Dallas la polizia sta negoziando con uno delle persone che potrebbe aver sparato contro gli agenti. L'uomo si è nascosto in un garage e ha minacciato di uccidere altri agenti e far detonare bombe, ha riferito il capo della polizia di Dallas, David Brown. Secondo Brown l'uomo ha detto agli agenti che 'la fine è arrivata' e che ferirà e ucciderà altre persone. L'uomo trincerato sostiene di aver piazzato "bombe nell'edificio e nel centro della città".La polizia ha poi fermato due persone. Una è un cittadino di cui le autorità avevano divulgato una fotografia in precedenza e che si è consegnato spontaneamente. L'altro è stato circondato in un garage, ha cercato di prendere una donna in ostaggio, c'è stato un negoziato, spari con un agente e alla fine la polizia lo ha neutralizzato. Gli agenti hanno trovato un pacco sospetto vicino al luogo dove è stato fermato quest'ultimo sospetto e lo ha disattivato un equipe di artificieri. La polizia ha reso noto che gli autori degli spari sono stati due franchi tiratori appostati probabilmente sul tetto di un edificio; ma non è detto che le persone arrestate siano gli stessi che hanno sparato. L'uomo che si è consegnato alla polizia appare in un video circolante sulle reti sociali mentre si muove nelle strade di Dallas, proprio nel pieno del caos degli spari; ma secondo le autorità i due cecchini erano appostati in un luogo elevato. Secondo il capo della polizia di Dallas, David Brown, i due franchitiratori "volevano ferire o uccidere il maggior numero possibile di agenti", per cui hanno preparato un'imboscata e alcuni degli agenti sono stati raggiunti dai colpi di arma da fuoco alle spalle. Quasi un centinaio di agenti erano stati dispiegati nel centro di Dallas per la marcia contro gli abusi della polizia, in una notte i cui queste nanifestazioni si sono ripetute in varie città del Paese.