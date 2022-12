Cosa aveva detto Sofia Goggia sull'omosessualità nello scii

«Sono molto deluso dalle dichiarazioni dì. Sono sbagliate e fanno riferimento a una mentalità vecchia. Spero vivamente che Sofia si scusi e che capisca che le sue parole sugli atleti gay sono farcite dì stereotipi sbagliati e senza senso e potrebbero alimentare odio verso la comunità». Lo dichiaramembro della segreteria nazionalecon delega allo sport e presidente di. «In Italia e nel mondo c’è una difficoltà oggettiva nel fare coming out, inmolto forte - ha aggiunto -. E queste dichiarazioni danno la percezione del pensiero che purtroppo aleggia ancora nel mondo sportivo. Gli atleti e le atlete sono tali indipendentemente dal genere, dall’identità dì genere e dall’orientamento sessuale». «Per quanto riguarda la questione transgender - conclude-, ci sono indicazioni precise dal Coni e dal, che sono gli organi più idonei per dare indicazioni sui regolamenti».Nella bufera sono finte alcune considerazioni della sciatrice bergamasca che rispondendo alla domanda se ci siano o no omosessuali tra gli atleti, ha detto: «Tra le donne qualcuna sì. Tra gli uomini direi di no.», ritenuta la più bella e difficile pista di discesa libera di Coppa del Mondo. A ciò si aggiunge anche la sua opinione sui transgender che gareggiano con le donne: «A livello di sport - ha detto - un uomo che si trasforma in donna ha caratteristiche fisiche, anche a livello ormonale, che consentono di spingere di più.». E poi ancora, sul fatto se si consideri o meno femminista: «Ma le donne sono donne; gli uomini, uomini. Non mi piace quando dicono: donna con le palle. Perché devi giudicarmi da quello che non ho, che non sono?».«Un pensiero davvero umiliante». Cosìcommenta su Radio Capital le affermazioni rilasciate dalla campionessa di sci, secondo la quale «tra le donne qualche gay c’è ma tra i maschi no, perché devono fare la discesa di». «Questa idea di misurare l’eterosessualità attraverso la virilità è assurda», afferma. «Se uno è capace di sfidare certe altezze lo fa indipendentemente dall’orientamento sessuale., secondo cui i gay di fronte ad una discesa ripida tornano indietro urlando e sculettando. Da sempre per qualcuno lo sport è dimostrazione di machismo.», conclude.«Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Mi dispiace e mi scuso con tutte le persone che si sono sentite offese per la frase che è uscita nell’intervista del Corriere che, sicuramente, quando l’ho pronunciata non voleva essere di natura discriminatoria». Lo scrive in un tweet di scuse la campionessa di sci Sofia Goggia, finita nella bufera per un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui, a domanda sulla presenza di omosessuali tra gli atleti, ha risposto «tra le donne qualcuna sì. Tra gli uomini direi di no.».