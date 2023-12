Gli Stati Uniti stanno bloccando la spedizione di fucili a Israele a causa delle violenze dei coloni in Cisgiordania. Lo scrive il Wall Street Journal. La Casa Bianca sta trattenendo una spedizione di oltre 27.000 fucili di fabbricazione americana destinati alla polizia israeliana per paura che possano essere trasferiti a coloni estremisti in Cisgiordania, hanno detto funzionari statunitensi citati dal quotidiano.

L'amministrazione Biden deve ancora approvare il trasferimento dei fucili M4 e M16 mentre i legislatori statunitensi fanno pressione su Israele per avere garanzie che non finiranno nelle mani degli estremisti, hanno detto i funzionari.