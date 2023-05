È una visita di grande importanza diplomatica quella del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che stamane sarà a Roma dove incontrerà le maggiori cariche dello Stato per ringraziare l’Italia per il pieno sostegno espresso dai suoi governi (prima Draghi, poi Meloni) di fronte all’invasione militare russa. Ma di certo l’incontro più importante per Zelensky sarà quello con Papa Francesco in Vaticano dove si discuterà di un’iniziativa diplomatica del pontefice per far terminare la guerra. Un incontro per nulla scontato considerando le posizioni più o meno equidistanti di Bergoglio che ha sì condannato fermamente Vladimir Putin per l’aggressione ai suoi vicini, ma ha anche lanciato bordate alla Nato e all’Occidente, che sarebbe colpevole di «abbaiare» ai confini della Russia. Insomma il rapporto con Papa Francesco è tutto da costruire per il leader di Kiev.

Fittissima l’agenda di Zelensky che in mattinata sarà a Palazzo Chigi per vedere la premier Giorgia Meloni. Successivamente il presidente ucraino arriverà in Vaticano, dove sarà ricevuto dal Papa e, infine, ci sarà un’ultima tappa al Quirinale per l’incontro con il presidente Sergio Mattarella. In serata lascerà Roma alla volta di Berlino.

Il capo dello Stato ucraino non ha mai mancato di sottolineare il ruolo dell’Italia negli sforzi internazionali di sostegno all’Ucraina, un’attività che si è declinata su tutti i fronti dall’assistenza finanziaria a quella militare, sino all’aspetto umanitario. Dopo i vari contatti telefonici intercorsi dall’inizio del mandato di Meloni e l’incontro a Bruxelles del 9 febbraio scorso, in occasione della partecipazione straordinaria di Zelensky al Consiglio europeo, il presidente del Consiglio ha reso omaggio alla resistenza all’invasione russa recandosi a Kiev il 21 febbraio, pochi giorni prima dell’anniversario dell’inizio del conflitto. In quell’occasione la premier e il presidente ucraino hanno siglato una dichiarazione congiunta e Meloni ha approfittato dell’occasione per annunciare una conferenza bilaterale sulla ricostruzione che si sarebbe tenuta da lì a pochi mesi a Roma.

Per Zelensky sarà di grande importanza anche l’udienza con papa Francesco. I due non si vedono di persona dal mese di febbraio del 2020, ultima visita ufficiale del capo dello Stato ucraino a Roma. Ma nel frattempo tutto è cambiato e oggi non è più un improbabile ex comico salito in cima ai vertici dello Stato, ma un leader in guerra, assediato da un’occupazione militare drammatica che lo ha costretto a diventare “adulto”.

Papa Francesco più volte ha parlato degli sforzi del Vaticano per porre fine al conflitto e nei giorni scorsi è stato il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, a confermare che la Santa Sede sta lavorando a un’iniziativa di pace tra Russia e Ucraina. Parolin non ha fornito particolari dettagli, sebbene abbia parlato di una «missione» evidentemente ancora da definire e che sarà resa «pubblica» al momento opportuno. Di quest’attività, le autorità di Russia e Ucraina si sono dette all’oscuro, ma non secondo il cardinale, che ha spiegato come a Mosca e Kiev siano a conoscenza di tale sforzo diplomatico: «Io so che sono state informate le due parti». Il possibile colloquio di domani fra Zelensky e papa Francesco, quindi, sarà certamente un’occasione per discutere delle attività diplomatiche della Santa Sede. Ultimo colloquio, in ordine temporale ma non certo in termini d’importanza, quello che Zelensky dovrebbe avere con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Il capo dello Stato italiano, nei suoi tanti interventi dell’ultimo anno e mezzo, ha più volte condannato l’aggressione militare russa, ricordando come eventi come questi riportino il continente europeo all’epoca buia della Seconda guerra mondiale, un passato che - secondo Mattarella -sarebbe meglio ricordare con attenzione proprio per evitare che possa ripetersi. La tappa italiana di Zelensky dovrebbe completarsi al Quirinale, per poi fare tappa a Berlino, un’altra visita non confermata dalle autorità della Germania sebbene annunciata con largo anticipo dai media tedeschi.