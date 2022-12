PHOTO



Le udienze civili, penali e amministrative non urgenti presso tutti gli uffici giudiziari rinviate d'ufficio a data successiva al al 15 aprile 2020; dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Questo dice, in materia di giustizia, la bozza di decreto in via di approvazione oggi al Consiglio dei Ministri. Il testo, in merito alla questione della sospensione dei termini, specificherebbe che "Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali". Quanto al computo: "Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto".