Una trentina di metri di strada sono crollati: si tratta di un viadotto di competenza dell'Autostrada A6, che collega Torino a Savona. Sembra che la causa sia una frana e i vigili del fuoco all'opera non hanno indicato la presenza di feriti. Ci sono però alcuni mezzi fermi prima della voragine. "Si tratta di una frana profonda", ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti invitando ai residenti a non uscire di casa. Tutta la zona, infatti, è coinvolta nell'ondata di maltempo che sta funestando la penisola e in particolare l'Italia occidentale tra Piemonte e Liguria.