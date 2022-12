PHOTO



Silvio Berlusconi è atteso stasera a Milano al ricevimento di nozze del figlio Luigi. È la prima uscita del presidente di Forza Italia dalle dimissioni dal San Raffaele dove è stato ricoverato per le conseguenze del coronavirus. Il Cavaliere attende nel pomeriggio l’esito dell’ultimo tampone che segue altri test che hanno dato risultato negativo. Berlusconi non dovrebbe partecipare alla cerimonia in chiesa ma solo alla cena organizzata da Luigi e dalla fidanzata Federica Fumagalli, che erano in Sardegna quest’estate a Villa Certosa insieme alla sorella Barbara, anche lei positiva al virus. Fonti dello staff di Berlusconi precisano che il presidente è comunque ancora considerato convalescente. Il Cavaliere - si sottolinea - non parteciperà alla cerimonia ma potrebbe prendere parte alla cena con i familiari in programma stasera, a Macherio.Fed