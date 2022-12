PHOTO

coronavirus

Continua il calo dei contagi su base quotidiana: sono 20.648 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 1.585.178 casi dall’inizio dell’epidemia. In calo anche i decessi che sono 541 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 686 ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Quanto ai tamponi effettuati oggi sono 176.934, rispetto ai 225.940 di ieri. Stabile il rapporto positivi-tamponi che rimane all’11,6 per cento. Invece gli attualmente positivi sono 795.771, in lieve aumento rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 13.642, per un totale di 743.503 dall’inizio dell’epidemia Si conferma anche il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 420 (ieri 385 in meno) e scendono a 32.879, mentre le terapie intensive calano di 9 unità (ieri - 20), e sono 3.753. La regione con più casi resta ancora una volta la Lombardia (+3.203, ieri 5.389), seguita ancora dal Veneto (+2.617,) quindi Campania con +2.022, Piemonte con +2.021 (ieri +2.165), Lazio con +1.993 (ieri +3.149), Emilia Romagna con +1.850. Il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia si attesta a 1.585.178. In crescita i guariti, sono 13.642 (ieri erano 24.214) anche oggi in numero che non supera i nuovi casi odierni. Il totale degli attualmente positivi è 795.771. Di questi, sono in isolamento domiciliare 759.139. Il numero totale di tamponi finora effettuati ammonta a 21.814.575, quelli testati sono 12.922.382.