Ripartono, come è accaduto con la prima ondata, i contagi da Covid nelle Rsa, le residenze sanitarie assistite, dove sono ospiti gli anziani fragili. Ma è più violenta di prima. Di giorno in giorno, in tutta Italia, si moltiplicano i focolai. Nonostante ciò, nello scorso Dpcm manca un provvedimento ad hoc. C’è giusto un passaggio, breve, che però non menziona nessuna direttiva ben precisa, dalla organizzazione di squadre di infermieri e Oss pronti a intervenire alla sostituzione degli operatori assenti per malattia (molti si sono contagiati) a un supporto economico concreto.Il Covid nelle Rsa sta creando molti problemi, come in quella di Avezzano (provincia de L’Aquila) che alla prima ondata è passata indenne, mentre alla seconda ha registrato tantissimi contagi tra anziani e operatori sanitari. È stata commissariata, attualmente ci sono 54 ospiti di cui alcuni positivi asintomatici, una decina sono ricoverati e 20 sono morti per Covid, ma con patologie pregresse. Gli operatori contagiati – che con spirito di sacrificio hanno lavorato - sono stati 18, alcuni sono diventati negativi e stanno attualmente rilavorando. Un problema che però sta attraversando tutto il Paese.Il rischio che possa ripetersi la “strage degli invisibili” della primavera scorsa è alle porte. Ricordiamo che si parla di 10 mila anziani morti per Covid nelle Rsa , dato confermato anche dall’Iss, ma approssimato per difetto visto che non a tutti i morti – come ha recentemente scritto Panorama – è stato fatto il tampone.Nelle comunità di anziani si è registrata una elevata percentuale di contagi e decessi, per la “fragilità” dei soggetti ma anche per il travaso incontrollato di pazienti da parte di ospedali ormai giunti al collasso. Rsa e comunità di anziani in genere, rappresentano ormai, contemporaneamente, una frontiera e un laboratorio strategico contro il “nemico invisibile”, che non si limita certamente al solo coronavirus: come ha recentemente documentato l’associazione tossicologici e tecnici ambientali, c’è la legionella, stafilococchi, coliformi, clostridium difficile, klebsiella, candida auris e molti altri microrganismi patogeni, che rappresentano una reale e crescente emergenza, aggravata, nel caso delle patologie infettive su base batterica e micotica, dal fenomeno preoccupante della multi-resistenza agli antibiotici.Il problema si amplifica inoltre, in questi ambienti, a causa delle particolari situazioni di immunodeficienza degli ospiti, fisiologicamente correlate all’età e/o conseguenti a patologie croniche o al loro trattamento farmacologico. Da queste considerazioni e partendo dalle raccomandazioni ufficiali emesse in merito dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’Associazione Nazionale Strutture Terza Età, presieduta dal professor Alberto De Santis e dall’Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali, presieduta dal professor Marcello Lofrano, hanno congiuntamente elaborato e condiviso a livello interassociativo delle “linee-guida” finalizzate a rappresentare un riferimento di base per le migliaia di comunità di anziani esistenti in Italia, in termini di sanificazione ambientale e di biosicurezza di ospiti, loro familiari, e personale operante nelle strutture.Quello che si chiede è una imponente cabina regia di livello centrale che garantisca l’intervento specifico per ciascuna delle criticità elencate sia in termini organizzativi e di supporto, ma anche in termini economici, partendo dal Recovery Fund, evitando quindi che tutti gli sforzi sviluppati naufraghino. Ma tutto questo ancora non è stato fatto e il rischio di una nuova tragedia come la prima ondata, è oramai alle porte.