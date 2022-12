PHOTO



Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus in Italia sono stati 8.913 su 59.879 tamponi effettuati, 305 i morti. Il tasso di positività sale al 14,88 per cento (ieri era stato al 12,8). Ieri con 81.285 tamponi i casi erano stati 10.407 e le vittime 261. I guariti sono 7.798, che portano il totale a 1.394.011 da inizio pandemia. Stabile il numero delle terapie intensive (2.580) mentre aumentano di 259 unità i ricoveri nei reparti Covid. Per quanto riguarda la distribuzione regionale, si contano da ieri 3.337 nuovi casi in Veneto, 1.283 in Emilia Romagna e 977 nel Lazio.