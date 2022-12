PHOTO



Sono 37.809 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, rispetto ai 34.505 di ieri. I decessi sono oggi 446, uno in più rispetto alla giornata di ieri. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che i dimessi/guariti sono 10.586, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 322.925. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (9.934), la Campania (4.508), il Piemonte (4.878), il Veneto (3.297), il Lazio (2.699) ed l’Emilia Romagna (1.953). L'emergenza fa slittare i ricoveri per altre patologie e riduce prestazioni ambulatoriali per dedicare in modo prioritario il personale sanitario alla gestione dell'emergenza. Tanto che già 4 regioni, Lombardia, Puglia, Calabria e Campania, hanno optato per una sospensione integrale dei ricoveri di tutte le classi di priorità e l'Abruzzo ne ha deliberato la sospensione entro 60 giorni. E anche l'attività ambulatoriale comincia a subire ripercussioni: la Campania ha già deliberato la sospensione di tutte le attività eccetto quelle urgenti mentre la Calabria ha sospeso quelle differibili e programmate. Tutto ciò si evince dalla 27/ma analisi dell'Instant Report Covid-19, a cura dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) dell'Università Cattolica.