1) I farmaci antivirali prevengono l’infezione da nuovo coronavirus

FALSO-

2) La Tachipirina cura l’infezione da nuovo coronavirus

FALSO -

3) Mangiare aglio può aiutare a prevenire l’infezione da nuovo coronavirus

FALSO-

4) Bere tanta acqua lava il virus dalla vie aeree e lo spinge nello stomaco dove viene distrutto dall’acido

FALSO-

5) Mangiare tante arance e limoni previene il contagio perché la vitamina C ha azione protettiva nei confronti del nuovo coronavirus

FALSO-

6) Mangiare tante proteine aumenta l’efficacia del sistema immunitario

FALSO-

7) Gli antibiotici prevengono l’infezione da nuovo coronavirus

FALSO-

8) Il virus Sars-CoV-2 vola nell’aria fino a 5 metri

FALSO-

9) Bere acqua o bevande calde uccide il virus

FALSO-

10) Il nuovo coronavirus può essere trasmesso attraverso le punture di zanzara

FALSO-

11) Il risciacquo regolare del naso con soluzione salina può aiutare a prevenire l'infezione da nuovo coronavirus

FALSO-

12) Una lampada a raggi ultravioletti può uccidere il nuovo coronavirus

FALSO-

Il ministero della Salute prova a prevenire il diffondersi delle bufale, nel tentativo di contenere il panico e l'insorgere di comportamenti potenzialmente dannosi per la salute, raccomandando di cercare informazioni sul nuovo coronavirus e sulla malattia che provoca «su fonti istituzionali ufficiali e certificate». Sono numerose, infatti, in questo periodo, le fake news su siti web e social network, «che inducono ad assumere comportamenti non corretti e inefficaci per prevenire il contagio da nuovo coronavirus». Ecco quelle più frequenti:Non ci sono evidenze su una loro azione preventivaLa tachipirina svolge un’azione antipiretica ed è quindi molto utile in caso di febbre alta, ma non cura l’infezione da nuovo coronavirusL'aglio è un alimento con alcune proprietà antimicrobiche ma non ci sono evidenze di azione preventiva nei confronti del nuovo coronavirusL’acqua non lava via il virus e non serve per prevenire il contagioNon ci sono evidenze scientifiche che provino un’azione della vitamina C sul virusNon ci sono evidenze che superare la normale dose giornaliera di proteine raccomandata (0,8gr. per kg di peso corporeo, se non si svolgono attività fisiche pesanti) fornisca benefici al sistema immunitarioGli antibiotici non hanno effetto sui virus e quindi neanche sul coronavirusNon esistono evidenze scientificheIl virus è in grado di resistere e replicarsi alla temperatura corporea che è di circa 37°Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso le goccioline generate quando una persona infetta tossisce o starnutisce, o attraverso goccioline di saliva o secrezioni dal nasoNon ci sono prove che il risciacquo regolare del naso con soluzione salina protegga le persone dalle infezioni da nuovo coronavirusLe lampade UV non devono essere utilizzate per sterilizzare le mani o altre aree della pelle poiché le radiazioni UV possono causare irritazione