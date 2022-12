PHOTO



A quanto si apprende da fonti di governo,alla riunione in corso a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte ei ministri si sta valutando anche l’ipotesi di chiudere le scuole intutta Italia, da domani o al più tardi da lunedì. Una decisione in talsenso, viene comunque puntualizzato, non è stata ancora presa, ma èuna possibilità che si sta valutando concretamente. BURIONI: STATE A CASA"Ho la sensazione che molta, troppagente non abbia capito con che cosa abbiamo a che fare. Forse alcuni messaggi troppo tranquillizzanti hanno causato un gravissimo danno inducendo tanti cittadini a sottovalutare il problema. Non va bene, non va bene, non va bene. La gente in questo momento deve stare a casa". È la raccomandazione del virologo Roberto Burioni che, suFacebook, sottolinea: "Tutto quello che causa un affollamento deve essere evitato". DUE ASSESSORI CONTAGIATI IN EMILIA Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha comunicato che la neo assessora regionale dell’Emilia-Romagna Barbara Lori è risultata positiva al Coronavirus. Subito dopo averappreso la notizia, ieri sera tardi, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sottosegretario Davide Baruffi e l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, il quale è risultato positivo. L'UOMO FUGGITO DA CODOGNO Nella serata di ieri, 3 marzo 2020 i carabinieri della Stazione di Crema, al termine degli accertamenti, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Cremona per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità: un 75enne, originario della Calabria, residente a Codogno (Lo). L’uomo era stato trasportato, nel primo pomeriggio, da personalesanitario presso il pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Crema. Al termine degli accertamenti diagnostici, risultava affetto da broncopolmonite e, sottoposto al previsto tampone, risultava anche affetto da Covid-19 «Coronavirus». IL VIRUS SI E' DIFFUSO IN TUTTO L'IRAN Il coronavirus «si è diffusopraticamente in tutte le province dell’Iran». Lo ha dichiarato ilpresidente iraniano Hassan Rohani, come si legge sul sito Internetdella presidenza iraniana.«L’Iran uscirà dall’emergenza coronavirus con il numero minimo dimorti e nel più breve tempo possibile», ha auspicato durante una riunione di governo a Teheran. Il Paese «risolverà i problemi» derivanti dall’emergenza sanitaria «facendo affidamento alla determinazione e alla collaborazione del popolo», ha aggiunto. L'APPELLO DI EMILIANO: "LASCIATE I FIGLI A CASA" "Lo dico chiaramente: invito tutte lefamiglie a non mandare a scuola i propri figli perché non sonoobbligati a mandarli". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la conferenza stampa convocata a Bari per illustrare l’ordinanza con la quale i dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado della Puglia fino al 15 marzo possono attivare modalità di didattica a distanza al fine di consentire la prosecuzione dell’attività anche agli studenti che scelgano di assentarsi da scuola a fini precauzionali in relazione al coronavirus. BEPPE SALA: "COME NEGLI ANNI DI PIOMBO" Questo è un momento molto difficile, per trovarne uno così dobbiamo guardare agli Anni di piombo. Maio ne ho passati di peggiori nella mia vita. Non è che faccioil tranquillo di facciata, sono stanco, ma so che contando sullerisorse di questa città, ci riprenderemo. Lo ha detto ilsindaco Giuseppe Sala su Corriere.tv.