Dopo giorni di ansia, prima decrescita del numero dei positivi: sono aumentati di circa 500 i contagi dalla giornata di ieri, un terzo rispetto all'aumento registrato rispetto all'ultimo aggiornamento, pari a circa 1.500. Sono 280 le persone dimesse nelle ultime 24 ore mentre è aumentato di 168 unità il numero dei decessi, 135 solo in Lombardia, per un totale di 8514 persone contagiate. Ecco l'ultimo bollettino sul coronavirus. Di questi 5038 sono ricoverati con sintomi e 2599 in isolamento domiciliare, mentre i trovano in terapia intensiva 877 persone, pari al 10% del totale. Il conto dei guariti, dunque, arriva a 1004, ma è il numero dei decessi in un solo giorno non è mai stato così alto: il totale è di 631. Il rapporto dell'Iss sul coronavirus [embed]https://www.youtube.com/watch?v=u6M_ChSY7Lg[/embed] Per quanto riguarda le attività, è proseguita l’acquisizione dei ventilatori e dei dispositivi di protezione personale, ha spiegato il capo della Prociv Angelo Borelli. «Oggi sono state distribuite 300mila mascherine - ha spiegato - e domani avremo una distribuzione giornaliera di oltre un milione di mascherine e verrà ripartita giornalmente sulla base delle esigenze delle regioni. Abbiamo distribuito anche ventilatori per le terapie intensive e voglio ricordare che stiamo distribuendo anche una disponibilità complessiva di 2264 ventilatori per la terapia intensiva e 1654 per la terapia subintensiva».Nella giornata di oggi cinque persone sono state trasferite dalla Lombardia ad altre regioni. Borrelli ha anche stigmatizzato le fake news, in particolari scenari di evoluzione dell’emergenza a firma del capo dipartimento. «Invitiamo i cittadini a informarsi attraverso i canali ufficiali - ha sottolineato - e non a dare retta alle fake news, che purtroppo girano sui social».