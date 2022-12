PHOTO



Sono 552 i nuovi casi di coronavirus rispetto a ieri (quando ce ne sono stati 402), per un totale, dall’inizio dell’epidemia, di almeno 249.204 contagi. Di queste, 35.190 sono decedute (tre le vittime di oggi, sei ieri), mentre sono guarite 201.642 persone (319 in più oggi, mentre ieri erano state 347). Le persone attualmente positive sono 12.924 (230 in più rispetto a ieri). Sono 69 i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 8.128 tamponi effettuati. Un nuovo caso è stato scoperto a seguito di test sierologico e 5 tamponi sono risultati «debolmente positivi». Nessuna vittima nell'ultimo giorno. Il numero dei decessi della pandemia quindi resta stabile a 16.829. Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva, che raggiungono quota 9, due meno di ieri. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono invece 170, due più di ieri. I guariti/dimessi sono oggi 152, per un totale di 72.795 guariti e 1.437 dimessi. La suddivisione dei casi positivi per provincia vede 14 contagi nel Milanese, di cui 10 nel capoluogo, 11 a Brescia, 9 a Bergamo, 9 a Mantova, che comprende ancora alcuni dei casi del focolaio dell’azienda agricola. Inoltre ve ne sono 7 a Monza Brianza, 5 a Como, 4 Pavia, 3 Varese, 2 a Sondrio, Lecco e Lodi, 0 a Cremona.