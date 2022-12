Il vertice di oggi pomeriggio alla Regione Campania

Pressione altissima. Ovunque. In tutta Italia. E con gli uffici giudiziari sottoposti a sollecitazioni enormi. Ma a, nelle ultime ore, si è raggiunto un picco forse ravvisato a Milano solo nei giorni più difficili. Anche perché, e la circostanza ha scatenato l’allarme fra avvocati, magistrati e non solo. E visti i «ritardi nella predisposizione delle misure preventive, abbiamo scelto, come Consiglio dell’Ordine, di proclamare otto giorni di astensione dalle udienze», spiegaLa decisione, difficile e clamorosa, arriva in capo a un fine settimana di serrati e affilatissimi scambi fra ie il. Un vertice tenuto oggi pomeriggio in, a cui ha preso parte, oltre al, anche il, non ha risolto le divergenze fra avvocati e magistrati. I primi hanno sollecitato misure immediate e, in vista della loro adozione, la sospensione temporanea delle udienze. Il presidente della Corte d’appelloe il pghanno ritenuto, visti i provvedimenti fin qui adottati a livello nazionale, di non essere nella facoltà di bloccare l’attività del distretto.Ma ad essere decisiva è stata, per gli avvocati, la tempistica poco rassicurante degli interventi sanitari: dispenser coi gel igienizzanti disponibili solo nelle prossime ore (e in virtù di un), in unin cui manca in quasi tutti i bagni, sanificazione degli uffici programmata solo per il prossimo fine settimana. A quel puntoha deliberato, in base alla norma che lo autorizzaladdove esista un. Una situazione arroventata proprio in coincidenza con la, il 15enne ucciso con due colpi di pistola dal carabiniere che, secondo le ricostruzioni accreditate finora, avrebbe subito dal ragazzo un tentativo di rapina. Non è tragica come la morte del povero Ugo, eppure è comunque tesissima la situazione nei palazzi di giustizia napoletani, dove l’incubo del contagio è il carburante principale, ma. Un riferimento, contenuto in una, all’(che sanziona l’inosservanza dei provvedimenti assunti dalle autorità) e alla sua possibile contestazione a quei professionisti che, consapevoli di aver contratto il virus, non si fossero messi in autoquarantena.Anche da lì è partita la risposta, durissima, del presidente dell’Ordine di Napoli, Tafuri che, in una pec inviata sabato scorso a presidente della Corte d’appello e procuratore generale, ha ribaltato la contestazione, e osservato come avvocati e dipendenti dello studio colpito si fossero «regolarmente autoposti in quarantena in osservanza delle direttive ministeriali». Secondo il vertice degli avvocati napoletani, dunque, non era «ravvisabile alcun comportamento riconducibile all’articolo 650». Sempre in relazione al richiamo a quella fattispecie penale «per gli avvocati che frequentino i Palazzi di giustizia nonostante il sospetto di infezione da coronavirus»,. L’allarme è stato creato anche dalla suggestiva quanto incredibile circostanza secondo cui, sempre per citare la lettera Tafuri «i casi accertati di coronavirus a Napoli riguardano solo avvocati»: così è stato, almeno, fino a due giorni fa. Dopo l’invio di quella missiva il quadro è cambiato: orai contagiati procedono purtroppo verso quota trenta, certo non solo avvocati. Ma il caso dello studio legale partenopeo resta all’origine dell’allarme.II primo professionista ad aver contratto il virus ha spiegato ieri al giornale online Anteprima24, in un’intervista a Marina Cappitti in cui ovviamente non viene mai citato col suo nome , di non aver dato pubblicità alla sua trasferta lombarda per evitare di diffondere un allarme incontrollabile, e di non sentirsi perciò un «irresponsabile», come lo aveva invece definito il governatore De Luca.A schierarsi sul particolarissimo caso partenopeo è anche l’: «La situazione coronavirus nel distretto di Napoli sta sfuggendo di mano nella totale assenza di provvedimenti da parte delle autorità», dice il coordinatore dell’Ocf, che chiede «l’immediata sospensione delle udienze per due settimane» o in subordine «il rinvio dell’escussione dei testi, l’autorizzazione al deposito di verbali telematici e l’igienizzazione di tutti i locali». Parte delle tensioni potrebbe essere attenuata se i capi degli uffici traducessero lediffuse venerdì scorso dain unacapace di vincolare formalmente i giudici. In particolare per impedire assembramenti di avvocati e parti processuali non solo nelle aule di udienza. Finora si è provveduto sì a decongestionare le aule, ma le pericolosissime calche hanno continuato a formarsi appena fuori le porte.