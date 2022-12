PHOTO



Nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi contagi nella citta' di Napoli. È quanto emerge dal bollettino diramato dal Comune e aggiornato alle 11 di oggi. I contagiati restano, quindi, 833. Non si registrano neanche nuovi decessi nelle ultime 24 ore, con il numero di morti positivi al Covid-19 che e' di 52 persone. Rispetto a ieri ci sono anche 10 guariti in piu'. In particolare ad oggi ci sono 142 persone guarite che risultano negative ai tamponi e 42 clinicamente guarite, per un totale di 184. I ricoverati in ospedale sono 153, di cui 12 in terapia intensiva.