I nuovi casi di Coronavirus di oggi 1° luglio in Italia sono 182, in aumento dello 0,08% rispetto a ieri, su un totale di 55.366 tamponi effettuati. Il totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia di Sars-Cov-2 sono 240.760. Ieri i nuovi positivi erano stati 142. I decessi sono 21 (ieri erano 23) per un totale di 34.788, mentre i guariti aumentano di 469 unità, toccando quota 190.717. Gli attualmente positivi scendono così a 15.255 (-308 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 87, in calo di sei unità rispetto a ieri. Non si registrano nuovi casi in Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata, Sardegna e Molise. La regione più colpita resta la Lombardia, dove nelle ultime 24 ore si sono effettuati 8.427 tamponi e i casi positivi sono 109, di cui 22 a Bergamo (più colpita) e 21 a Milano (10 in città) Il totale dei contagiati sale a 93.990, mentre sono 41 i pazienti in terapia intensiva. Sei i morti.