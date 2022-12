PHOTO

Corea del Nord

La Corea del Nord ha annunciato di aver testato una nuova arma, descrivendola come un significativo rafforzamento delle sue capacità nucleari tattiche. Fotografie hanno mostrato il leader, Kim Jong-un, sorridente mentre assiste e plaude al lancio, secondo quanto riferito dai media. «L’arma tattica guidata di nuovo tipo è di grande importanza per migliorare drasticamente la potenza di fuoco delle unità di artiglieria a lungo raggio in prima linea e migliorare l’efficienza nel funzionamento delle armi nucleari tattiche», ha affermato l’agenzia di stampa ufficiale Kcna. L’annuncio arriva il giorno prima dell’avvio delle esercitazioni navali congiunte annuali di Usa e Corea del Sud, che Pyongyang considera prove per un’invasione. Il 13esimo test quest’anno alimenta la preoccupazione che la Corea del Nord possa a breve compiere una provocazione di portata maggiore, come un test nucleare per espandere l’arsenale del Paese e aumentare la pressione su Washington e Seoul mentre i colloqui sulla denuclearizzazione sono in stallo.