Salgono ancora i contagi di Coronavirus in Italia. Oggi registrati 1210 casi in più rispetto a ieri. Il totale sale arriva a 259.345. Sono invece sette le persone morte con coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime a 35.437 da inizio emergenza. I guariti sono 205.470 con un incremento di 267. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 69, cinque casi in più rispetto a ieri, quelle in regime ordinario aumentano di 47 unità, 971 in tutto rispetto ai 924 di ieri. In isolamento domiciliare risultano 17.398 persone (+883). Le Regioni più colpite sono Lombardia (+239 nuovi casi di contagio) e Lazio (184) . Seguono Veneto (145), Campania (138) ed Emilia Romagna (127). Nel caso del Lazio, la maggior parte dei contagi, il 60 per cento, si registra tra i rientri: il 35 per cento dei positivi arriva dalla Sardegna.