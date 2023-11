Il tribunale distrettuale Vasileostrovsky di San Pietroburgo ha dichiarato colpevole di aver diffuso "fake" sull'esercito russo l'artista pacifista Sasha Skochilenko e l'ha condannata a sette anni di carcere in una colonia penale. Lo riferisce il sito Mediazona che sta seguendo il processo. L'accusa aveva chiesto alla corte di condannare Skochilenko a otto anni; la difesa ha insistito per l'assoluzione.

Skochilenko è stata arrestato nell'aprile 2022 per aver sostituiti i cartellini dei prezzi in un negozio con slogan contro la guerra all'Ucraina. L'artista ha trascorso più di un anno e mezzo in un centro di custodia cautelare; le sono state diagnosticate diverse malattie e secondo la difesa le sono state negate cure adeguate. La reclusione in una colonia, hanno sottolineato Skochilenko e i suoi avvocati, comporta un rischio per la vita dell'artista a causa dell'impossibilità di ricevere un aiuto qualificato.