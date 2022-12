Un avvocato disi reca in Tribunale aper discutere una causa, ma all'ingresso le viene negato l'accesso nonostante l'esibizione della negatività al tampone molecolare effettuato pressodopo quarantena precauzionale in abitazione. La professionista, vaccinata con due dosi e con l'accertamento effettuato nella giornata di sabato il cui esito è stato scaricato dal sito dell'azienda sanitaria nella giornata di ieri,frentano per difendere una sua assistita. LEGGI ANCHE: Palamara, atto secondo: «Così il Csm provò a usarmi per silurare Greco» La vicenda, accaduta ieri, ha creato trambusto al piano terra dell'edificio dove una guardia ha bloccato la professionista. Le rimostranze anche veementi della cinquantenne sono cadute nel vuoto: successivamente la donna è andata aiper presentare un esposto. «Saranno i militari ad individuare le responsabilità - dichiara all'ANSA-. Di fatto non sono potuta entrare pur essendo negativa alche, fortunatamente, non ho contratto. Non ho potuto discutere una causa che si è svolta senza la mia presenza».