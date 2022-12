PHOTO



È morto dopo quattro ore di agonia con i medici che hanno tentato inutilmente di rianimarlo. L’ex premier giapponese Shinzo Abe ha concluso i suoi giorni mentre interveniva in un comizio elettorale nella città di Nara in vista delle elezioni senatoriali di domenica. Due colpi d’arma da fuoco lo hanno raggiunto da dietro il palco, un proiettile gli ha trapassato il collo, l’altro lo ha colpito dritto nel cuore. Il killer, che non ha fatto nulla per fuggire, è stato immediatamente arrestato dalle forze di sicurezza: si chiama Tetsuya Yamagami, ha 41 anni ed è un ex militare delle forze di autodifesa nazionali. È riuscito a nascondere l’arma, una doppietta a canne mozze assemblata da lui stesso, dentro un obiettivo fotografico, poi indisturbato si è avvicinato all’ex primo ministro e ha aperto il fuoco. Secondo le autorità nipponiche non si tratterebbe di un attentato politico ma del gesto di uno squilibrato che non avrebbe alcun legame con gruppi organizzati: interrogato dalla polizia Yamagami ha spiegato di essere «frustrato e insoddisfatto» del comportamento di Abe pur affermando di condividere la sua linea e di averlo sostenuto quando era al governo. Un “lupo solitario” assediato dalla follia, dunque, che ha approfittato dei blandi controlli disposti dalle forze dell’ordine durante i comizi politici per compiere il tragico assassinio. Probabilmente nelle prossime ore verrà fatta più chiarezza sul profilo psicologico di Yamagami e sulle sue motivazioni. Shinzo Abe è stato il premier più longevo nella storia del Giappone: ha governato dal 2006 al 22007 e poi dal 23012 al 2020 quando si è dimesso per motivi di salute a causa di una infiammazione cronica dell’intestino. Leader del partito liberal democratico (centrodestra nazionalista), grande alleato degli tati Uniti e delle democrazie occidentali, Abe è passato alla storia grazie alle politiche economiche che ha sostenuto quando era a capo del governo: la cosiddetta abenomics, una serie di misure per fare uscire il Paese dalla stagnazione in cui era precipitato dopo la recessione mondiale del 2008-2009. Semplici ma efficaci i pilastri dell’ abenomics: aumento della spesa pubblica da una parte e deflazione dello yen dall’altra, una cura che ha rilanciato la crescita (oggi al 3,5%) e le esportazioni. Secondo gli analisti le riforme di Abe sono state incomplete e non hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati, ma è innegabile che sotto la sua guida l’economia si sia nettamente risollevata, almeno fino allo scoppio della pandemia di Covid 19.La sua drammatica scomparsa ha generato in Giappone un’ondata di choc. Non solo la violenza politica ma la violenza tout court è infatti molto rara nel paese nipponico che può vantare il più basso tasso di reati al mondo. Secondo le statistiche disponibili nel 2015 le persone che hanno perso la vita per arma da fuoco erano appena sei; nello stesso periodo negli Stati Uniti erano oltre 33mila. Solamente lo 0,5% della popolazione ne possiede una, in Italia è poco oltre il 10%, in Francia il 14%, negli Usa, manco a dirlo, il 90%. Alla base c’è una legge severissima che risale al 1958 e che rende praticamente impossibile acquistare una pistola sul territorio nazionale. Bisogna innanzitutto avere una fedina penale immacolata, non appartenere a organizzazioni politiche, superare un test psicologico che attesti la sanità mentale, la non dipendenza da alcol o droghe e verificare le risposte del richiedente tramite colloqui con familiari, amici e colleghi di lavoro. È inoltre necessario frequentare un corso composto da un esame scritto e da un’esercitazione al poligono di tiro in cui il candidato deve colpire almeno il 95% dei bersagli. Chiunque sia in possesso di una licenza deve poi indicare alla prefettura il luogo dove è riposta l’arma che deve essere separata rigorosamente dalle scatole delle munizioni. Non sono infrequenti i controlli e le revoche delle poche licenze in caso di violazioni dei protocolli. Infine il porto d’armi ha una validità legale di tre anni al termine dei quali è obbligatorio ricominciare da capo tutta la trafila. Insomma, per inventarsi giustizieri a Tokyo ci vogliono tenacia e motivazioni fuori dal comune. Peraltro le stesse forze dell’ordine sono molto restie a tirare fuori dal fodero i revolver automatici che utilizzano solo in casi estremi, nelle accademie vengono infatti addestrate a contenere gli eventuali malviventi tramite le arti marziali. È mai portano la pistola con sé quando non sono in servizio ma sono obbligati a lasciarle in caserma prima di tornare a casa.