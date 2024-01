Continua l'inchiesta su Chiara Ferragni e le operazioni di beneficienza. L'influencer, che deve rispondere di truffa aggravata per il pandoro "Pink Christmas" della Balocco, è ora indagata anche per le uova pasquali con il suo marchio, in collaborazione con Dolci Preziosi e, come si vociferava d tempo, per la la bambola in collaborazione con Trudi del 2019. Questo è quanto emerge dall'atto che la procura di Milano ha inviato al Pg della Cassazione, in merito alla questione sulla competenza territoriale o meno, in disputa con la procura di Cuneo. I magistrati milanesi potrebbero quindi ritenere che ci sia una continuità tra le presunte truffe, richiedendo che il fascicolo resti a Milano.