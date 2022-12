Notizie sparse dall'Italia: circa quarantaseimila persone sono state denunciate per aver violato le restrizioni imposte dal "coprifuoco" deciso dal Governo. "Abbiamo più idioti che contagiati". Ha fatto eco il popolo dei social. La procura di Genova (ecco l'articolo di Giovanni M.Jacobazzi), sta archiviando tutte le denunce perché, fa sapere, il "reato di passeggiata" non esiste nel nostro codice penale. Mezza Italia ancora si indigna e impreca contro chi - per lo più studenti fuori sede e giovani lavoratori con contratti ballerini e paghe incerte - è scappato dal Nord sotto assedio. Forse non avevano ancora visto le migliaia di bare di Bergamo scortate dai camion militari, altrimenti avrebbero deciso, con tutte le cautele del caso, di accogliere chi fugge dalla guerra. O forse no. Giornali e politici invocanoper chi viola le regole e se ne va impunemente a passeggio. Qualcuno chiede il modello coreano - tracciamento elettronico per tutti - e altri quello cinese: militari alle porte di casa, spesa razionata e pena di morte per i trasgressori. Il premier, in un articolo che ha fatto il giro dei social, si chiede:" Poi l'invito a, una sorta di esercizio democratico in tempi complicatissimi: "Ma non è un male fare le pulci al vero se, sosteneva J.S. Mill, il vero si atteggia a dogma – se poi è un "vero" in costruzione, allora i dubbi e le domande sono perfino un bene!" Qualcuno ha applaudito, altri hanno accusano Urbinati di intelligenza col nemico. Un nemico assai strano visto che il Coronavirus non è considerato una forma di vita . Di certo il conflitto tra bene pubblico e e diritti individuali non è mai stato tanto intenso. E ad Urbinati sembra rispondere una ricerca dell, ( Impact of non-pharmaceutical interventions ) l'istituzione scientifica che ha convinto Boris Johnson a rivedere il proposito di lasciar correre l'epidemia sperando nell'immunità di gregge. Gli scienziati hanno tirato fuori i numeri: "260mila morti in Regno Unito e circa un milione in America". A quel punto Johnson ha cambiato idea e ha imboccato la via italiana iniziando a ridurre libertà e diritti. E alla domanda sui tempi delle restrizioni, gli scienziati inglesi hanno risposto netti: "Fino a quando sarà trovato un vaccino".