Cecilia Sala, giornalista italiana detenuta da una settimana in Iran, è «in buone condizioni». Lo ha confermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un’intervista a Zona Bianca su Rete 4. «È una ragazza forte ed è una giornalista esperta», ha dichiarato Tajani, aggiungendo che Sala è stata confortata dall'ambasciatrice italiana e spera di essere liberata presto. Il ministro ha sottolineato che le condizioni di detenzione di Sala sono migliori rispetto a quelle subite nel 2022 dalla blogger Alessia Piperno nella stessa struttura, il carcere di Evin. «Sala è in cella da sola», ha spiegato Tajani.

Anche il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto sulla vicenda, esprimendo vicinanza alla famiglia della giornalista: «Conto che Cecilia Sala possa tornare presto dalla sua famiglia», ha dichiarato in una diretta social.

Cecilia Sala in Iran, l’appello di Chora

La piattaforma Chora Media, per cui Sala lavora, ha annunciato su X la volontà di continuare il suo progetto Stories: «Ricominciamo perché il giornalismo non è un crimine. Ricominciamo per non lasciare incompiuto il lavoro cominciato da Cecilia tre anni fa. Speriamo che presto possiate tornare a sentire la voce libera di Cecilia. #FreeCecilia».

Stati Uniti mobilitati per Cecilia Sala

Gli Stati Uniti, attraverso un portavoce del Dipartimento di Stato, hanno richiesto «il rilascio immediato e incondizionato» di tutti i detenuti, inclusa Cecilia Sala. «Sfortunatamente, il regime iraniano continua a detenere ingiustamente cittadini di molti Paesi, spesso per utilizzarli come leva politica. Non c’è alcuna giustificazione per questo», ha dichiarato il portavoce a Repubblica. Ha aggiunto che gli Stati Uniti sono «in frequente contatto con gli alleati e i partner i cui cittadini sono ingiustamente detenuti».

La posizione di Nessuno Tocchi Caino

Elisabetta Zamparutti, tesoriere di Nessuno Tocchi Caino, ha condannato l'arresto di Sala definendolo "immotivato". «Siamo vicini a lei e alla sua famiglia», ha affermato, sottolineando le gravi violazioni dei diritti umani in Iran, documentate nel rapporto Atrocity Crimes dell'OHCHR. Zamparutti ha anche ricordato le persecuzioni in corso contro i membri e simpatizzanti dell'Organizzazione dei Mojahedin del Popolo dell’Iran (PMOI). «Ci appelliamo a cittadini, istituzioni e organizzazioni sovranazionali per un'azione immediata che garantisca il rilascio dei prigionieri politici e una moratoria sulle esecuzioni capitali in Iran», ha concluso.

L’attenzione internazionale continua a crescere, con pressioni da più fronti per il rilascio di Cecilia Sala e il rispetto dei diritti umani in Iran.