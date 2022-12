PHOTO



Momenti drammatici nel carcere di Foggia. Un gruppo di detenuti ha sfasciato i cancelli e sono fuggiti e sono stati catturati qualche ora dopo dalle forze dell'ordine. L’ex garante regionale Franco Corleone parla di “Caporetto dell’amministrazione penitenziaria”. Qualcosa evidentemente non ha funzionano nella gestione dell’emergenza coronavirus nelle carceri. Il garante regionale Ciambriello bacchetta il governo per il suo “temporeggiare, la poca informazione, le contraddizioni nei decreti”. Le proteste nelle carceri italiane si moltiplicano. I detenuti protestano per la paura del Coronavirus, che il fragile sistema sanitario non riuscirebbe a gestire, e per le restrizione sui colloqui con i familiari.