La Procura della contea di Los Angeles ha incriminato Harvey Weinstein, l’ex produttore di Hollywood caduto in disgrazia, per altri sei capi d’accusa per violenza sessuale nei confronti di cinque donne. Secondo quanto riporta il Los Angeles Time, Le nuove accuse nei confronti Weinstein, 68anni, al momento detenuto a New York dopo essere stato condannato a 23 anni dalle autorità di quello Stato per reati sessuali, riguardano episodi avvenuti dal 2004 al 2013 in alcuni hotel della città. In particolare, una delle presunte vittime sarebbe stata violentata in due diverse occasioni, nel novembre 2009 e nel novembre 2010, in un albergo di Beverly Hills.