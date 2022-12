Sono passatidalla morte di Giulio Regeni al Cairo. Tra depistaggi e un lungo braccio di ferro tra autorità italiane ed egiziane, ancora non si è risolto il giallo del suo assassinio.Nato nel 1988 a Trieste, Giulio Regeni è un dottorando italiano presso il Griton College di Cambridge.si trovava al Cairo, in Egitto, dal settembre 2015 per scrivere una tesi sull’economia egiziana.Regeni sparisce ilnella capitale egiziana, nel giorno in cui in diverse città si svolgono, che nel 2011 depose il presidenteLa notizia della sua scomparsa viene data dai media internazionali cinque giorni dopo, il, dopo un comunicato dell’Ambasciata italiana in Egitto e del Ministero degli Esteri.L’ultima volta in cui è stato visto, intorno alle 8 di sera del, Regeni stava prendendo la metropolitana alla stazione di Bohooth, diretto al quartiere diIl giovane, scrivendo con uno pseudonimo, e si occupava dei movimenti operai egiziani. Poco prima della scomparsa, Regeni aveva raccontato alla madre di esseree di essere in procinto di rilasciare un'intervista a un giornalista di un'emittente locale sul suo lavoro di ricerca in Egitto.e, nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa, l’opinione pubblica internazionale si mobilita per sollecitare le ricerche e per Tweets about whereisgiulio !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");Il corpo del ragazzo viene trovato il, gettato in un fosso a Giza, nella periferia del Cairo. Inizialmente le autorità locali parlano di un, ma il quotidiano egiziano Al Watan rivela che sul corpo sonoLe prime informazioni diffuse dal procuratore egiziano dopo l’autopsia confermano segni di coltellate sulle spalle e di segni di ustioni sulle braccia ed ecchimosi sul viso.Il presidente del Consigliochiede la restituzione della salma e che sia dato pieno accesso agli investigatori italiani per seguire lo sviluppo delle indagini. Il presidente egizianogarantisce laDopo il rientro in Italia, il corpo del ragazzo viene sottoposto ad una nuova autopsia. La morte è stata causata dallaSul corpo segni di tortura.Illa polizia egiziana arresta due persone sospettate dell’omicidio ed esclude il movente politico: “Le agenzie di sicurezza hanno raccolto indizi importanti sul caso, i quali dimostrano che si è trattato di un. I due arrestati, però, vengonoe, dal Cairo, emergono nuove indiscrezioni sulle circostanze della scomparsa di Regeni. Il ricercatore avevae si stava organizzando per intervistare alcuni attivisti sindacali prima di sparire. Per questo sarebbe entrato nel mirino delle forze dell’ordine.Il New York Times raccoglie la versione di, i quali affermano che Regeni sia stato fermato e portato via dalla polizia.Uno gli ha perquisito lo zaino, mentre l’altro gli ha controllato il passaporto, poi lo hanno portato via.Secondo le fonti del New York Times, Regeni aveva fatto insospettire i poliziotti perchè nel suo cellulare erano stati trovati ie al Movimento 6 aprile, considerati nemici di Al Sisi.Ilil Ministero dell’Interno egiziano annuncia l’uccisione in uno, legati all’omicidio di Giulio Regeni. Secondo il Cairo si tratta di una banda specializzata in sequestri di stranieri, che opera con divise della polizia.Nella casa delle cinque vittime,- il passaporto, la tessera dell'università di Cambridge, quella dell'American University al Cairo, le carte di credito -, di cui le autorità diffondono le immagini. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/it_IT/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Pubblicato da ? ?????? ??????? ?????? ???????? ? su Giovedì 24 marzo 2016 Questa nuova versione dei fatti vieneTroppe le incongruenze, a partire dal movente della resistenza alla rapina, visto che Giulio era uscito di casa senza soldi liquidi, ma solo con il bancomat. Inoltre l’autopsia ha dimostrato che la morte del giovane è avvenuta almeno sette giorni dopo la scomparsa e il corpo presenta segni di sevizie,Il procuratore di Romafa sapere che la Procura di Roma, titolare delle indagini in Italia, “ritiene che gli elementi finora comunicati dalla Procura egiziana al team di investigatori italiani presenti al Cairoe per identificare i responsabili dell'omicidio".All’inizio di aprile, le autorità locali ammettono che i servizi segreti seguivano Regeni prima del rapimento.i magistrati egiziani, in delegazione a Roma, consegnano ai team di investigatori italiani un, che comprende foto e tutte le indagini su Regeni, svolte dal suo arrivo in Egitto fino alla sua scomparsa. Tra le carte, dovrebbero essere contenuti anche “innumerevoli rapporti,e i responsabili di alcuni sindacati sui quali conduceva ricerche e studi", ha riportato il quotidiano egiziano Al-Akhbar.Si è chiuso con un nulla di fatto e, il super vertice tra gli investigatori italiani e colleghi egiziani. Dalla Procura di Roma è trapelata la, a causa di gravi lacune nel dossier presentato. Gli italiani non avrebbero ricevuto i tabulati di utenze telefoniche intestate ad egiziani sospetti e nemmeno i filmati delle telecamere della metro e del quartiere dove viveva Regeni. Dopo l'ennesimo stop all'inchiesta, l'Italia sceglie la linea dura e ha richiamato l'ambasciatore italiano al Cairo