Nuova tempesta sulla sindaca di Roma Virginia Raggi. Da ieri è infatti ufficialmente indagato per abuso d'ufficio anche Salvatore Romeo. Secondo il procuratore aggiunto Paolo Ielo, Romeo avrebbe partecipato all'abuso insieme alla sindaca. Il pm sentirà Romeo tra oggi e domani. In settimana sarà sentito anche Raffaele Marra, l'altro degli "amici al bar" della sindaca, finito in carcere due settimane fa.

Romeo è l'uomo che avrebbe stipulato polizze vita sulla sindaca. Due polizze distinte, una da 30 mila euro senza scadenza e una da 3 mila con termine 2019, con un’unica beneficiaria: Virginia Raggi. Su questi due strumenti di investimento accesi da Salvatore Romeo a gennaio 2016 ( quando era un semplice funzionario del comune) la sindaca era stata interrogata per 8 ore anche se gli inquirenti hanno escluso che l’intera operazione potese costituire reato, vista l’assenza di un’utilità corruttiva.