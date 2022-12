Il giorno della verità per il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, arriverà giovedì prossimo, quando il gup del Tribunale di Locri deciderà se accogliere o meno la richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti di 31 persone. Ieri le difese hanno sollevato eccezioni circa l’inutilizzabilità di alcune intercettazioni, tra le quali quelle captate nello studio di un commercialista, e le dichiarazioni acquisite nel corso dell’indagine, quando sono state ascoltate come informate sui fatti, in assenza di difensore, persone già iscritte nel registro degli indagati. Il gup ha rinviato la decisione a lunedì, giorno in cui prenderà la parola l’accusa per la discussione. Poi toccherà alle difese, che replicheranno fino a giovedì.