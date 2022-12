«Le violenze e minacce sono state compiute in danno di una persona inerme attraverso un'irruenza minatoria ben visibile ad Hasib, evidentemente anche mimica, in occasione di un'identificazione che, sotto il profilo delle modalità esecutive, appare anomala e ha assunto essa stessa, nella dinamica, caratteri “autoritari” e, al contempo, mortificanti per la persona, come desumibile dalla esposizione dei documenti in bella mostra e in perfetto ordine sul tavolo del salone dell'abitazione dell'individuo da identificare». Lo scrive il gip Ezio Damizia che ha disposto l'arresto ai domiciliari nei confronti di un agente di polizia accusato del reato di tortura per la vicenda Omerovic, il 36enne precipitato dalla finestra durante un'attività dei poliziotti avvenuta il 25 luglio scorso nell'abitazione di via Gerolamo Aleandri.

La misura è stata disposta dal gip dopo l'inchiesta della Procura di Roma ed eseguita dalla Squadra Mobile. «L'aver scattato fotografie di Omerovic che si trova a torso nudo nella propria abitazione sia durante l'identificazione sia soprattutto allorché è costretto a rimanere seduto assume senz'altro un effetto degradante, perché lesivo della dignità della persona. Traspare - si legge nell'ordinanza - l'intento di Pellegrini di infliggere sofferenze gratuite a Omerovic, strumentali alla volontà di “punire” il soggetto in quanto reo» di aver molestato delle donne per strada, così come, al tempo, appreso su un post su Facebook nell'ambito di una dinamica di risoluzione personale della vicenda con metodi violenti e non invece, come avrebbe dovuto nel rispetto dei doveri della funzione, attraverso un'operazione di sensibilizzazione o monito di conseguenze legali previste dall'ordinamento giuridico o dell'eventuale apertura di un procedimento penale in relazione alle presunte molestie».

«Le condotte appaiono idonee a spaventare e terrorizzare la persona offesa - sottolinea il gip - completamente indifesa, e minarne la libera autodeterminazione in quanto gravemente minacciata di danni alla propria incolumità (la ripetuta esibizione del coltello è accompagnata dalla prospettazione di utilizzo con modalità cruente ed è comunque brandito all'indirizzo del soggetto), mali ingiusti esclusivamente prospettati e dipendenti da una “personale” volontà ritorsiva di Pellegrini, soggetto che violando i doveri della funzione di appartenente alla Polizia di Stato ed abusando della sua funzione, era completamente fuori controllo, e di cui Omerovic era in quei momenti completamente in balia, senza trascurare che Hasib “ha sempre avuto paura dei poliziotti” come riferito dai famigliari».

«E' estremamente probabile invero, fermi gli eventuali sviluppi, che, in tale stato di forte sconvolgimento psichico, Omerovic abbia visto nel vano finestra una possibilità di “salvezza”, verosimilmente arrivando a percepirla come unica via, cercando di sfuggire a quell'ambiente (la propria abitazione, teatro delle gravi violenze fisiche e morali e minacce) che per lui era diventato mentalmente insostenibile e comunque di sottrarvisi cercando un riparo “esterno” a quella stanza, scavalcando il parapetto (attraverso la base di appoggio del termosifone stesso o comunque in qualche modo ad esso aggrappandosi) e non necessariamente gettandosi volutamente di sotto - si legge nell'ordinanza - ma eventualmente confidando sulla possibilità di rimanere sul davanzale o di aggrapparsi allo stesso o forse in qualche modo confidando sulla presenza dei fili in cui si stendono i panni presenti all'esterno del davanzale, finendo tuttavia per precipitare per perdita di equilibrio oppure per movimenti inconsulti o non controllati». (Adnkronos)