Quinta vittima. C'è anche un neonato di 20 giorni

Quarta vittima

Tre vittime

C'è la seconda vittima

Casamicciola, notte di ricerche

Frana a Ischia, 167 sfollati

Si cerca anche una coppia con tre figli

Sale a 7 il bilancio delle vittime della frana di Ischia che sono state recuperate dai soccorritori all’opera a. Gli ultimi due corpi, da quanto si è saputo da chi sta operando sull’isola, sarebbero stati trovati sempre, il centro più colpito dall’alluvione apparterrebbero allo stesso nucleo familiare dei bambini trovati nel corso del pomeriggio, tra cui un neonato di appena 20 giorni. Tutti i corpi recuperati sono stati portatiLe squadre dei soccorritori all'opera, quella più colpita dall'alluvione di, hanno individuato ed estratto dal fango. Altre due vittime sono state individuate, nella stessa zona, ma non è stato ancora possibile liberarle dal fango. I cani "" hanno rintracciato probabilmentedi cui adesso i soccorritori conoscono la posizione. Al momento i soccorritori non divulgano i nomi delle vittime anche perché per alcune di loro l'identità non è stata ancora annunciata. Intanto, tra le vittime anche un neonato di 20 giorni, il cui corpo è. Nel frattempo, la procura di Napoli indaga per disastro colposo. Altre ipotesi di reato verranno prese in considerazione nei prossimi giorni, quando inizieranno i primi rilievi.È stata ritrovata la quarta vittima dell'alluvione a. È stata rintracciatadai soccorritori che, dopo averla scorta nel fango, l'hanno estratta. Al momento, non è possibile darne un'identificazione. Salvata, invece, una famiglia che da ieri era bloccata in casa. I tre, tra cui una donna 90enne non in grado di deambulare, ed un'altra persona anziana sono stati raggiunti pochi minuti fa dalle squadre di soccorso che si sono fatti strada tra il fango ed i detriti e sono riuscite a portarle in una zona sicura più a valle.Sale a tre il bilancio delle vittime della frana di Casamicciola, sull'isola d'Ischia., nella parte alta del comune ischitano, oggi sono stati recuperati i corpi di una donna anziana, non ancora identificata, e di una bambina, di età tra i 5 e i 6 anni. La piccola, indossava il pigiama: con ogni probabilità è stata sorpresa dalla frana mentre stava dormendo. Il corpo senza vita sarebbe stato trovato nei pressi di un materasso, forse ciò che resta del suo letto.Recuperato un secondo cadavere a. Il corpo di una persona molto giovane, una bambina di 5-6 anni, in pigiama, è stato trovato in una camera da letto, sotto un materasso, di una casa travolta dalla frana. In questi minuti la salma viene portata in obitorio. È probabile che nello stesso punto vi siano altri corpi individuati dai cani dei soccorritori. I dispersi quindi scendono a dieci.Sono stati impegnati tutta la notte i soccorritori al lavoro per trovare i dispersi della frana che ha investito, sull’isola d’Ischia, all’alba di ieri. Sono 11, secondo quanto riferitoCarlo Palomba ieri sera nell’ultimo punto stampa della giornata, le persone disperse, 13 i feriti di cui uno solo in gravi condizioni e che è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato nel Trauma Center in prognosi riservata. LEGGI ANCHE: GLI ALTRI AGGIORNAMENTI SULLA FRANA DI ISCHIA Una la vittima accertata finora, una donna di 31 anni del vicino comune ischitano di Lacco Ameno e che viveva a Casamicciola. Il suo corpo è stato trovato nei pressiIn Prefettura a Napoli alle 8.30 tornerà a riunirsi il centro coordinamento soccorsi insediato ieri dal prefetto; al termine della riunione dovrebbero essere forniti degli aggiornamenti circa i dispersi ed eventuali nuove vittime.«Rispetto ai dati di ieri non ci sono grosse variazioni, se non purtroppo l’identificazione della persona deceduta». Lo spiega, facendo il punto con i cronisti dopo le riunioni in prefettura e a Casamicciola Terme, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Palomba conferma quanto già scritto da AGI ieri notte «che contrariamente alle prime notizie», la vittima «è una donna italiana di 31 anni,, che è di Ischia». «I dispersi sono 11, abbiamo delle indicazioni sull’identificazione, il lavoro di oggi servirà anche a questo. Parrebbe che tra i dispersi ci siano dei bambini, almeno due, e due nuclei familiari - continua il prefetto - gli sfollati sono complessivamente 167, tutti hanno avuto una sistemazione abitativa., di cui uno in condizioni più gravi, trasportato al Cardarelli. Le abitazioni coinvolte al momento sono 15. Complessivamente le forze dell’ordine impegnate sono intorno alle 220 unità, tra polizia, carabinieri e Guardia di finanza»., 31 anni, è al momento l’unica vittima accertata della tragedia di Ischia. Il marito,è ancora disperso. Abitavano nella zona di Rarone, nella parte alta di Casamicciola, dove la frana si è abbattuta con maggiore forza: la loro casa è stata travolta dal fango, e il corpo di Eleonora è stato trovato ieri pomeriggio in piazza Maio. Sono 11 invece i dispersi - anche due nuclei familiari e due bambini, ha detto il prefetto di Napoli - per i quali proseguono senza sosta le operazioni di ricerca. Tra questi ci sarebbero una coppia con tre figli, sempre di, e un’immigrata bulgara da pochi giorni divenuta cittadina italiana.