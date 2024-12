«Eccoci al momento della verità, stiamo assistendo alla fine di un governo effimero». Lo ha detto Marine Le Pen, leader dei deputati di Rassemblement national, prendendo la parola all’Assemblea nazionale in vista del voto di sfiducia al governo Barnier. «È tra le sue fila che l’intransigenza, il settarismo e il dogmatismo hanno impedito di fare la minima concessione, che avrebbe evitato questo esito», ha sottolineato, «non abbiamo avuto concessioni, ma briciole».

I deputati devono esaminare due mozioni di censura, presentate lunedì dalla sinistra e da Rassemblement National, dopo che il governo si è assunto la responsabilità di far adottare senza votazione il bilancio della Previdenza Sociale. La mozione della sinistra dovrebbe essere adottata in serata, grazie al sostegno del RN.

Il presidente francese Emmanuel Macron è sicuro di riuscire a "nominare un primo ministro in 24 ore", nell'eventualità della caduta del governo a seguito delle mozioni di sfiducia. Lo ha assicurato un ex ministro a BfmTv. "Il capo dello Stato non vuole presentarsi senza governo davanti a Donald Trump questo fine settimana", ha detto un'altra fonte vicina al presidente. Rieletto alla Casa Bianca, il tycoon sarà presente sabato a Parigi per la riapertura di Notre-Dame.