Una scuola ebraica di Montreal è stata colpita oggi per la seconda volta in questa settimana, mentre la tensione rimane alta in Canada per la guerra tra Israele e Hamas, ha dichiarato la polizia. La portavoce della polizia Veronique Dubuc ha dichiarato che nessuno si trovava nella Yeshiva Gedola quando sono stati uditi gli spari intorno alle 5:00 del mattino (le 11 italiane) e non sono stati segnalati feriti. Gli agenti hanno scoperto danni da proiettile sulla facciata dell'edificio e hanno trovato cartucce a terra, ha dichiarato Dubuc.

L'incidente è avvenuto solo due giorni dopo che la scuola e un'altra scuola ebraica di Montreal, la seconda città del Canada, sono state prese di mira, anche in questo caso senza vittime. All'inizio della settimana, una sinagoga di Montreal ha subito danni minori in un attentato incendiario e tre studenti sono rimasti feriti quando gruppi pro-palestinesi e pro-Israele si sono scontrati all'Università Concordia della città. Sia il primo ministro Justin Trudeau che Francois Legault, premier della provincia francofona del Quebec, hanno condannato la violenza.

In diversi Paesi del mondo, in particolare in Europa, si sono verificati attacchi contro obiettivi ebraici in seguito agli intensi attacchi israeliani su Gaza in risposta al sanguinoso attacco del 7 ottobre da parte di militanti del gruppo palestinese Hamas.