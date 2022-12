PHOTO

Testa di capra Camini foto Il Quotidiano del Sud

Grave intimidazione ai danni di un avvocato a Camini, nella Locride, in Calabria. Persone non identificate hanno incendiato l'automobile di A.A., di 51 anni, lasciando accanto alla vettura la testa mozzata di una pecora. L'intimidazione: l'auto dell'avvocato completamente distrutta L'auto, che é andata distrutta, era parcheggiata vicino all'abitazione dell'avvocato. Sul posto sono arrivati, insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili e il movente dell'intimidazione. L'ipotesi al momento più attendibile é che sia da collegare ad una vendetta contro l'avvocato in relazione alla sua attività professionale.