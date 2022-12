PHOTO



Sono complessivamente 100.269 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.996, il dato più alto da lunedì. Venerdì l'incremento era stato di 1.396. Il numero dei contagiati totali dall'inizio dell'emergenza, compresi morti e guariti, è dunque di 152.271, con un totale di 4.694 pazienti in più rispetto a ieri. Calano ancora per l'ottavo giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.381 i pazienti nei reparti, 116 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.174 sono in Lombardia, in calo di 28 rispetto a ieri. Sono 28.144 le persone ricoverate con sintomi - 98 in meno rispetto a ieri - e 68.744 sono quelli in isolamento domiciliare. Sono 19.468, in totale, le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 619 contro i 570 di venerdì. Oggi i guariti sono 2.079, per un totale di 32.534 persone. Dall'inizio dell'emergenza stati effettuati 963.473 tamponi, solo oggi ne sono stati eseguiti 56.609. https://www.youtube.com/watch?v=H40_sLeLVUQ «Sul conto corrente della protezione civile sono state raccolte a oggi donazioni per 116.995.123 euro, dei quali quasi 25 milioni già spesi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e ventilatori», ha sottolineato il commissario all’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, in conferenza stampa.